MALTEMPO COSTA TRABOCCHI: PROSPERO, “VALUTARE RICHIESTA STATO DI EMERGENZA”

FOSSACESIA – “Le violente grandinate che domenica 3 agosto hanno investito in particolare Fossacesia e Torino di Sangro, coinvolgendo anche altri comuni del comprensorio, hanno provocato danni rilevanti a stabilimenti balneari, infrastrutture, coltivazioni e mezzi. Una persona è rimasta ferita e molte famiglie e attività economiche stanno affrontando disagi significativi”.

Così, in una nota, il consigliere regionale di FdI Francesco Prospero, che aggiunge: “In queste ore ho avuto modo di confrontarmi con i sindaci del territorio, esprimendo loro vicinanza concreta e disponibilità a sostenere ogni azione utile, nei limiti delle mie competenze, per accompagnare la fase di gestione e superamento dell’emergenza”.

“Rivolgo un sentito ringraziamento alle amministrazioni comunali, che hanno reagito con prontezza, lucidità e senso di responsabilità, attivando tempestivamente i Centri Operativi Comunali e coordinando gli interventi insieme alla Protezione Civile, alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco e ai numerosi volontari. Un plauso va anche alla struttura regionale della Protezione Civile, per la professionalità dimostrata ancora una volta sul campo”.

“Nel pieno rispetto delle prerogative della Presidenza della Regione Abruzzo, e in raccordo con le competenti strutture regionali, ritengo sia opportuno procedere a una ricognizione puntuale dei danni – sottolinea – così da valutare se ricorrano i presupposti per l’attivazione di strumenti straordinari di sostegno, come lo stato di emergenza o altre misure dedicate”.

“Le comunità della Costa dei Trabocchi stanno dimostrando forza, compostezza e spirito civico. Non devono sentirsi sole. Le istituzioni, a ogni livello, hanno il dovere di garantire attenzione, supporto concreto e risposte tempestive, all’altezza della dignità e della determinazione che questo territorio sta dimostrando”, conclude Prospero.