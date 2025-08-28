MALTEMPO: DA CDM ULTERIORI RISORSE PER ABRUZZO E PIEMONTE

ROMA – A seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori delle province di Teramo, Pescara e Chieti, nei mesi di maggio e giugno, il Governo ha deliberato questo pomeriggio, su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, una integrazione di fondi per l’Abruzzo.

L’integrazione, pari a 2 milioni 165 mila e 600 euro, si aggiunge ai 15 milioni e 50mila euro già stanziati in precedenza.

Ulteriori fondi per l’ondata di maltempo, dal 15 al 17 aprile 2025 in Piemonte, nel territorio della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola, l’integrazione dello stanziamento già disposto (pari a 17 milioni e 700mila euro), di ulteriori 17 milioni 850 mila euro.