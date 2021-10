MALTEMPO, DISAGI PER ALLAGAMENTI IN ABRUZZO: SCUOLE CHIUSE IN DIVERSI COMUNI DEL TERAMANO

TERAMO – Gli allagamenti che si stanno registrando dal pomeriggio in tutta la provincia, con frane e smottamenti, hanno spinto molti sindaci del Teramano a chiudere le scuole: al momento ad emanare provvedimenti di chiusura sono stati i Comuni di Roseto, Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica, Sant’Egidio, Mosciano, Ancarano.

Intanto si registrano numerosi problemi sulla viabilità provinciale.

Una frana ha interessato la provinciale 1/F nel comune di Torano, così come la provinciale 14 fra Sant’Egidio e Civitella del Tronto. Criticità si registrano anche sulla sp 8 del Salinello, mentre a Teramo in serata è stato chiuso lo svincolo della galleria di Teramo centro del Lotto Zero.

A causa di un allagamento è stata temporaneamente chiusa al traffico la strada statale 259 “Vibrata” , all’altezza del km 2,900, a Corropoli (Teramo). A comunicarlo è la stessa Anas che

sottolinea come le squadre siano già sul posto per la pulizia della carreggiata, su cui si sono riversati fango e detriti, e per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

I vigili del Fuoco che nel corso della giornata hanno già effettuato ben dieci interventi.

Le zone più colpite sono state quelle della Val Vibrata e della zona costiera da Giulianova a Martinsicuro, con i vigili che hanno provveduto principalmente a liberare scantinati dall’acqua e a soccorrere automobilisti in difficoltà per le condizioni delle strade e a causa di sottopassi allagati.

Una squadra, in particolare, è dovuta intervenire per soccorrere due automobilisti rimasti bloccati con la loro auto in un sottopasso ferroviario in via D’Annunzio a Giulianova, completamente invaso dall’acqua. I due occupanti dell’auto sono stati messi in salvo e appena l’acqua comincerà a defluire sarà recuperata anche l’auto.

Il comando dei vigili del fuoco, inoltre, ha provveduto a richiamare anche personale libero dal servizio per evadere i numerosi interventi che restano ancora da effettuare.