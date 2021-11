MALTEMPO, DISAGI PER IL FORTE VENTO A PESCARA: DUE PERSONE IN OSPEDALE

PESCARA – Disagi, a Pescara, a causa del forte vento delle ultime ore.

In tarda mattinata una donna che passeggiava sulla “strada parco”, all’altezza di via Ravasco, è stata colpita alla testa da un palo della segnaletica stradale che si è piegato a causa del vento. Soccorsa dal 118, è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti, ma le sue condizioni non sono gravi.

In ospedale, senza conseguenze significative, è finita anche un’altra persona, colpita da un ombrellone volato in via Nicola Fabrizi. Nel pomeriggio, invece, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un albero che, a causa del forte vento, è caduto su un’automobile in sosta, in via Dante. Non ci sono stati feriti, ma il veicolo ha riportato danni.