MALTEMPO, DOMANI ALL’AQUILA SCUOLE CHIUSE PER NEVE

L’AQUILA – Le scuole di ogni ordine e grado e i servizi educativi all’infanzia del Comune dell’Aquila non terranno lezione nella giornata di domani, lunedì 10 gennaio.

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, sta infatti disponendo con un’ordinanza la sospensione delle lezioni “in ragione delle condizioni meteo avverse e della previsione del loro perdurare, come comunicato dai bollettini della Protezione civile regionale”, si legge in una nota.

“L’interruzione sarà disposta per evitare che nelle prime ore del giorno di domani si creino problemi di viabilità per raggiungere le sedi scolastiche. Già da questa mattina, il personale del Comune dell’Aquila è impegnato nello spargimento del sale sulle arterie cittadine, in prossimità delle scuole e degli edifici pubblici, i mezzi per lo sgombero sono in azione, mentre è stata aperta la sala operativa per coordinare le operazioni di assistenza e pulizia delle strade, anche in raccordo con la Polizia municipale”, conclude la nota.