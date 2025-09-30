MALTEMPO: DOMANI ALLERTA GIALLA PER TEMPORALI IN ABRUZZO

PESCARA – Criticità ordinaria – allerta gialla per rischio idrogeologico temporali in tutto l’Abruzzo.

È quanto prevede, per domani, il bollettino diramato dal Centro funzionale d’Abruzzo della Protezione civile, considerando che “dalla notte di oggi, martedì 30 settembre 2025, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale”.

La Protezione civile invita quindi “i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi”.