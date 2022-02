MALTEMPO, DOMANI SCUOLE CHIUSE A PENNE

PENNE – Il sindaco di Penne (Pescara), Gilberto Petrucci, con ordinanza 4 del 27 febbraio 2022, ha sospeso solo per domani, lunedì 28 febbraio 2022, l’attività didattica nelle scuole cittadine di ogni ordine e grado, compreso l’asilo nido comunale.

Chiusi, oggi e domani, invece, i parchi e i cimiteri di Contrada San Salvatore e di Roccafinadamo per consentire alla ditta specializzata incaricata dall’ufficio Tecnico di rimuovere gli alberi caduti a causa della neve.

La scelta di sospendere l’attività didattica è legata principalmente all’interruzione di energia elettrica che ha interessato molti utenti e uffici pubblici.

“A causa dell’interruzione di energia elettrica in alcune zone del centro urbano e della periferia – ha sottolineato il sindaco Gilberto Petrucci – abbiamo deciso di sospendere l’attività scolastica in quanto alcuni plessi scolastici sono, ancora oggi, senza corrente elettrica; inoltre, per motivi di sicurezza, abbiamo provveduto a chiudere anche i parchi e i cimiteri cittadini che domani saranno oggetto di verifiche per eliminare gli alberi caduti a causa della neve”.

Sul territorio comunale non si registrano particolari criticità sulla viabilità. Nelle prossime ore saranno attive le squadre spargisale per prevenire la formazione di ghiaccio sulle strade.US/220227