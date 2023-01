MALTEMPO: ESONDA FIUME ATERNO, ALLAGAMENTI NELL’AQUILANO, ALLERTA ANCHE PER DOMANI

L’AQUILA – Allagamenti e disagi dovuti al maltempo nell’Aquilano sin dalla serata di ieri: nella frazione di Monticchio (L’Aquila), il fiume Aterno è uscito dagli argini e ha raggiunto alcune abitazioni a ridosso e alcuni campi coltivati.

Sin da ieri, si è attivato il servizio di protezione civile, in sinergia con la polizia municipale e gli addetti delle opere pubbliche dell’amministrazione comunale, unitamente alle squadre dell’Anas e di altri enti.

La Protezione civile in azione ieri sera anche nella zona di Pile dove si sono verificati allagamenti nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo.

Altri disagi dovuti ad allagamenti si registrano nelle frazioni ovest, come Sassa, e nel vicino Comune di Scoppito.

Disagi e allagamenti anche a Molina Aterno, dove un ponte sull’Aterno ha parzialmente ceduto a causa della spinta dei detriti che si sono accumulati dopo le precipitazioni di queste ore.

Al fine di assicurare l’incolumità pubblica, è stata disposta la chiusura delle Strada Provinciale 11 in direzione di Molina. “Purtroppo – spiega il sindaco Luigi Fasciani – si è riscontrato un abbassamento della sede stradale di 50 centimetri e conseguente crollo del ponte, a causa dell’esondazione del fiume. Continuiamo a monitorare la situazione. La chiusura del tratto interessato si prolungherà, per interventi di rimozione del ponte e ricostruzione”.

In un primo momento aveva ceduto soltanto il pilone centrale del ponte, poi attorno alle 14 il crollo di tutta la struttura. In via precauzionale è stato chiuso anche un ponte nella zona di Stiffe.

Intanto prosegue l’attività di monitoraggio e di presidio del territorio dell’Aquila da parte del personale del Comune, impegnato a fronteggiare l’emergenza. Ciò, per via del perdurare delle precipitazioni e del conseguente innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua.

I controlli e le operazioni condotte da addette e addetti della Protezione civile, delle Opere pubbliche, della Polizia municipale e degli altri settori interessati dell’amministrazione comunale, hanno portato alla temporanea chiusura al transito delle auto e dei pedoni di via del campo-via del mulino a Monticchio (ciclabile dal lato della stessa frazione) e via Vaccarito a Pagliare di Sassa per allagamenti.

“Lo sforzo del nostro personale, delle forze dell’ordine e di soccorso è massimo –assicurano in una nota il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alla Protezione civile, Fabrizio Taranta – ma è fondamentale la collaborazione di tutti i cittadini. In questo senso, si raccomanda nuovamente di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari, di usare la massima prudenza e di evitare le zone a rischio allagamenti. Inoltre, non sostare per alcun motivo lungo gli argini o i ponti: nessun selfie e post valgono la sicurezza della propria incolumità”.

Il sindaco Biondi e l’assessore Taranta hanno nuovamente ringraziato le associazioni di volontariato di protezione civile che stanno operando senza sosta per il presidio dei corsi d’acqua.