PESCARA – Il fiume Pescara supera la soglia di allarme: lo comunica il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione civile, dopo la “lettura dei livelli idrometrici della rete in telemisura”. Essendo in corso un avviso di condizioni meteorologiche avverse e “considerando le persistenti condizioni di tempo instabile, il Centro Funzionale raccomanda di mettere in atto le azioni previste nel Piano Comunale di Emergenza.

Ancora codice rosso, inoltre, per il fiume Aterno, nell’Aquilano, che già da ieri ha superato i livelli di allarme.

Codice arancione, cioè superamento della soglia di pre-allarme, invece, per il fiume Sangro. Il Centro funzionale raccomanda, in particolare, di attuare servizi di monitoraggio su aree esposte a rischio di allagamenti e/o a fenomeni gravitativi lungo l’asta fluviale anche attraverso il presidio territoriale e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale con particolare riferimento all’informazione della popolazione potenzialmente a rischio; mettere in atto tutte le attività necessarie alla mitigazione del rischio; prestare particolare attenzione a sottopassaggi pedonali e veicolari.

Il Centro Funzionale, inoltre, “tenuto conto del Bollettino Valanghe emesso in data odierna dal Servizio Meteomont dell’Arma dei Carabinieri, segnala che per tutta la giornata di domani è prevista una “criticità moderata/allerta arancione per rischio valanghe” sulle zone di allerta denominate Gran Sasso Est e Gran Sasso Ovest, che interessano numerosi comuni tra le province di Pescara, L’Aquila e Teramo.