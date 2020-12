MALTEMPO FLAGELLA LA MARSICA: STRADE CHIUSE E DECINE DI RICHIESTE DI AIUTO

AVEZZANO – Sono diversi i disagi registrati nella Marsica a causa del maltempo.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, nella giornata di ieri decine le chiamate di soccorso arrivate ai vigili del fuoco e alla Protezione civile, già in stato di allerta per la criticità elevata e il rischio idraulico diffuso diramati dal bollettino dal centro funzionale d’Abruzzo.

La Piana del Fucino e l’area Palentina le zone maggiormente interessate, mentre a Tagliacozzo sono stati chiusi il sottopassaggio e alcune strade di collegamento tra le frazioni come via di Mezzo, che porta da Villa San Sebastiano a Sfratati, e il ponte che collega quest’ultima località con quella di Colle San Giacomo. Il fiume Imele ha intanto rotto gli argini in più punti e continua ad essere monitorato dalla Protezione civile, come anche il fiume Liri, con i sindaci di Sora e Isola del Liri hanno disposto per oggi la chiusura delle scuole in via precauzionale, e il livello dei canali del Fucino soprattutto nel territorio ricadente nel comune di Trasacco dove a destare preoccupazione è stato il canale che attraversa il centro abitato noto come allacciante meridionale, che ha raggiunto il limite di guardia.

Decine inoltre le chiamate ai vigili del fuoco per gli scantinati allagati, tanto che è stato necessario l’arrivo di una squadra dall’Aquila per dare man forte ai vigili del fuoco di Avezzano.

A Celano gli perai sono intanto al lavoro per ripristinare la viabilità tra la strada che collega il capoluogo alla frazione di Borgo Strada 14. Il corso d’acqua che costeggia la strada, ingrossato dalle piogge torrenziali, ha rotto gli argini in località Tre Ponti rendendo per qualche ora impraticabile il tratto interessato.

Mezzi meccanici della Provincia in azione, invece, per una frana nel territorio comunale di Sante Marie che ha riguardato la Provinciale 89, tra Santo Stefano a Castelvecchio.

Download in PDF©