MALTEMPO: FOSSACESIA DELIBERA RICHIESTA DI STATO DI CRISI

FOSSACESIA – Il consiglio comunale di Fossacesia, (Chieti) in seduta straordinaria, ha approvato all’unanimità la richiesta di riconoscimento dello stato di crisi per calamità naturale in seguito all’ondata di maltempo che ha colpito la costa teatina due giorni fa.

La delibera chiede alla regione Abruzzo di riconoscere la straordinarietà e l’eccezionalità dell’evento e di avviare con urgenza le procedure per il riconoscimento dello stato di crisi, con l’assegnazione di fondi straordinari per gli interventi di ripristino del patrimonio pubblico e privato, il sostegno al tessuto sociale ed economico locale, con particolare attenzione ai settori agricolo e turistico-balneare.

La viabilità e la segnaletica sono tuttora gravemente compromesse in vari punti del territorio. Nel pomeriggio sono state riaperte due importanti arterie stradali: la Strada Provinciale 106, che collega Fossacesia a San Giovanni in Venere, interessata questa sera anche dalla gara podistica Bucci Runner Memorial con 700 partecipanti, e la Strada Provinciale 217 che collega il centro urbano di Fossacesia alla Marina e alla Statale 16 Adriatica.

“I miei concittadini che ho incontrato nei sopralluoghi – commenta in una nota il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – mi hanno detto di continuare a lavorare come abbiamo fatto in questi giorni, e questo è esattamente ciò che continueremo a fare. Andremo avanti con determinazione, senza sosta, per garantire il ritorno alla normalità e tutelare la nostra città e chi ha subito danni dal maltempo. Siamo già al lavoro per ulteriori valutazioni e per affrontare tutte le criticità emerse”.