MALTEMPO: FRANA AD ISCHIA DOPO TEMPORALI, 13 DISPERSI, C’È ANCHE UN NEONATO

NAPOLI – Tredici persone risultano disperse a Casamicciola, nell’isola di Ischia dove una frana si è verificata intorno alle ore 5 a causa del temporale che si è abbattuto sull’isola nella notte.

Tra i primi dispersi accertati, una famiglia composta da marito, moglie e un neonato, e una 25enne.

Il numero dei dispersi è però aumentato con il passare delle ore. La frana si è generata nella parte alta di via Celario e ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice, travolgendo due abitazioni e alcune auto in sosta, trascinate fino al mare.

Un uomo, travolto a sua volta dal fango, è stato recuperato e salvato. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Protezione civile e la Polizia municipale. Presenti anche i Vigili del fuoco, rinforzi sono stati inviati da Napoli.

Attualmente 30 famiglie sono isolate nella zona del Celario, a monte di piazza Maio. Lo spiega il sindaco di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, contattato dall’Adnkronos. La situazione nella zona di via Celario è particolarmente preoccupante, spiega Pascale, perché in diversi punti il terreno sotto le case è franato e le abitazioni sono considerate a rischio crollo.

“Stiamo cercando di aprire un varco pedonale per portare queste persone a piazza Maio e da lì trasportarle verso i comuni di Lacco Ameno e Forio attraverso la strada borbonica, che in questo momento è quella più pulita e più sicura, per farli alloggiare”, spiega Pascale che intanto ha già messo a disposizione il Palazzetto dello sport adiacente l’ospedale Rizzoli per accogliere le persone in fuga dalle abitazioni a rischio.