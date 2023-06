CELANO – Violenta ondata di maltempo nel pomeriggio con diverse aree della Marsica colpite dal temporale.

La pioggia incessante, nella zona est, ha portato numerosi disagi alla viabilità, con frane e strade allagate, in particolare vicino alla stazione ferroviaria di Celano.

Qui la situazione più critica, con la grandine che ha causato non pochi danni, al momento ancora difficili da quantificare.

Sono state evacuate anche due palazzine delle case popolari, dove risiedono 15 persone, che hanno riportato danni strutturali importanti. La causa, da quanto si apprende dalle autorità intervenute, è stata il cedimento del tetto di una delle due palazzine.

“È un disastro, ho attivato il Coc – dice il sindaco di Celano Settimio Santilli – siamo senza corrente. Sto aspettando il verbale dei Vigili del Fuoco”.

Intanto, “sono stati ubicati presso una struttura ricettiva locale i circa 15 evacuati dai vigili del fuoco di Avezzano, residenti nelle palazzine Ater”, aggiuge il primo cittadino.

Attualmente la situazione sembra essere tornata sotto controllo, sono stati rimossi anche alcuni alberi caduti sulla strada, tanto che le tre squadre dei vigili del fuoco intervenute per prestare soccorso sono rientrate, è rimasta attiva soltanto la protezione civile comunale.

In poche ore l’ondata di maltempo che ha colpito la zona ha messo in crisi i sotto servizi comunali, provocando allagamenti in diverse strutture del posto e in alcune automobili in sosta. Non ci sono stati feriti.

Il sindaco di Aielli Enzo di Natale, altro comune colpito, dichiara di non aver avuto danni rilevanti all’interno del perimetro comunale.

Le previsioni di Meteo Abruzzo per domani.

Tempo ancora simile a quanto si è visto nei giorni scorsi vista la situazione barica in Europa che rimane stabile.

Nel dettaglio per domani sabato 3 giugno si prevede cielo sereno o poco nuvoloso al mattino. Anche questa volta dalle ore centrali della giornata si formeranno delle nubi a ridosso dei rilevi che daranno luogo a temporali sparsi più probabili nelle aree interne mentre aumenterà un po’ la nuvolosità sulla costa, la ventilazione sarà di direzione variabile ed il mare calmo, temperature stazionarie.

La giornata di domenica sarà molto simile anch’essa a sabato con lo stesso epilogo ma con un’unica differenza, questa volta I temporali che si formeranno al pomeriggio si estenderanno anche ai settori orientali specie montani e pedemontani raggiungendo solo localmente la costa.

[mqf-dynamic-pdf]