MALTEMPO: I COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA, “STATE LONTANO DAI FIUMI, INTRALCIATE I SOCCORSI”

BOLOGNA – “Si raccomanda ai cittadini della Bassa Romagna di non recarsi per nessuna ragione in prossimità dei fiumi, sopra agli argini degli stessi e nelle zone colpite dagli allagamenti. Comportamenti di questo genere oltre a mettere in pericolo la propria incolumità rischiano di intralciare le operazioni di monitoraggio e soccorso ancora in corso”. E’ l’appello lanciato dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Riaperta, intanto, la SS9 ‘via Emilia’ dal km 72 al km 66,300 a Castelbolognese, in provincia di Ravenna precedentemente chiusa a causa della piena del fiume Senio. Lungo le strade statali dell’Emilia-Romagna colpite dall’emergenza meteo, permangono i sensi unici alternati lungo la SS65 ‘della Futa’ nel Comune di Loiano (Bologna) e lungo la SS67 ‘Tosco Romagnola’ a Dovadola (Forlì-Cesena) dove il personale Anas prosegue con le attività di rimozione del materiale franato e il monitoraggio dei versanti. Riaperte al traffico, già dal pomeriggio di ieri, sia la SS 16 ‘Adriatica’ a Mezzano, nel Comune di Ravenna che la SS 253 bis ‘Trasversale di Pianura’ a Medicina (Bologna).