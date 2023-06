MALTEMPO, IL COMUNE DI FOSSACESIA CHIEDE STATO DI CALAMITÀ PER IL SETTORE AGRICOLO

CHIETI – La Giunta Comunale di Fossacesia, ha fatto proprie le segnalazioni pervenute da Cantine, Associazioni di categoria e Coltivatori di Fossacesia e dell’intero territorio ed ha approvato una delibera con la quale si chiede alla Regione ed al Governo il riconoscimento dello stato di emergenza per il maltempo, che ha avuto forti ripercussioni per il settore agricolo, in particolare quello vitivinicolo.

“Ci troviamo di fronte a un quadro preoccupante – ammette il sindaco Di Giuseppantonio -, e riteniamo con questo atto si possa cercare di ottenere finanziamenti necessari ad intervenire. Senza un sostegno da parte del Governo non potremmo farcela. Aiuti necessari se non fondamentali per l’agricoltura, che ha subito maggiormente le conseguenze delle piogge e del vento, fenomeni che rischiano di compromettere il prossimo raccolto. Il maltempo, infatti, non ha consentito di effettuare i dovuti trattamenti fitosanitari e questo ha provocato l’aumento delle infezione sui vitigni, in particolare quelle causate dalla peronospora. Fossacesia da anni fa parte dell’Associazione Città del Vino proprio per la qualità delle sue produzioni e allo stato attuale è facilmente immaginabile quali potranno essere i danni economici per l’intero settore”.

