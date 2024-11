PESCARA – A causa del forte vento e tenuto conto delle previsioni meteo, il Comune di Pescara ha chiuso questa mattina i parchi e la pineta dannunziana, per prevenire eventuali danni.

“In queste ore”, annuncia in una nota l’assessore Cristian Orta, “sarà effettuata una ricognizione all’interno delle aree verdi, essendo stato registrato il cedimento di alcuni alberi e rami, ma non ci sono state conseguenze per cose e persone”.