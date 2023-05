MALTEMPO IN ABRUZZO: ALLERTA GIALLA E RISCHIO FRANE. ANCORA TEMPORALI, SCHIARITE IN NOTTATA

TERAMO – Il Centro Funzionale d’Abruzzo della protezione civile comunica la criticità ordinaria, ovvero “allerta gialla” per rischio idrogeologico per temporali in buona parte dell’Abruzzo. Si invitano i Comuni a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi. Dal monitoraggio effettuato attraverso la rete in telemisura regionale risulta che il livello idrometrico del fiume Salinello, in provincia di Teramo, è tornato sui valori di attenzione.

In Abruzzo si prevedono condizioni generali di cielo da nuvoloso a coperto con precipitazioni sparse, generalmente deboli, anche se non si escludono addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, con possibilità di temporali. Foschie e banchi di nebbia interesseranno le zone interne e le zone pedecollinari che si affacciano sul versante adriatico.

Una graduale attenuazione della nuvolosità è prevista in nottata e nel corso della mattinata di domenica con ampie schiarite nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, anche se non si escludono foschie e banchi di nebbia soprattutto sulle zone pedecollinari. Annuvolamenti continueranno a manifestarsi sulle zone interne con addensamenti consistenti nel pomeriggio sulle zone montuose, dove non si escludono rovesci e manifestazioni temporalesche, in estensione verso l’Aquilano, la Marsica, l’Alto Sangro ma in attenuazione in serata e in nottata.