MALTEMPO, IN ABRUZZO ALLERTA ROSSA DELLA PROTEZIONE CIVILE: BIONDI, “LIMITARE GLI SPOSTAMENTI”

L’AQUILA – E’ classificato come “rosso” il grado di preallarme maltempo lanciato, per la giornata di oggi, dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale sull’Abruzzo.

In particolare l’avviso prevede dalla tarda serata/notte di oggi, lunedì 7 dicembre precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, settori centro-occidentali di Abruzzo e Molise, in estensione dalla mattina di domani, martedì 8 dicembre, a Veneto, Friuli Venezia Giulia e Province Autonome di Trento e Bolzano. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento; le cumulate risulteranno abbondanti sulle regioni centrali e sul Nord-Est.

Le precipitazioni risulteranno inoltre persistenti sul settore occidentale almeno fino alla mattinata di mercoledì, con possibili disagi causati dal graduale innalzamento dei livelli dei fiumi, specie nella seconda metà della giornata e nella mattinata di mercoledì. Previste nevicate sui rilievi al disopra dei 1100-1400 metri, in particolare sui rilievi Marsicani e sulle zone montuose che si affacciano a ovest.

Elevata criticità per Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro, con il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che ha dichiarato: “A seguito dell’allerta lanciato dal Centro Funzionale d’Abruzzo, sulla scorta dell’avviso di condizioni meteo emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, per la giornata odierna sono previste abbondanti precipitazioni piovose che devono indurre ognuno alla massima prudenza. Il grado di preallarme è stato classificato come ‘rosso’ ed è pertanto necessario limitare gli spostamenti, se non per ragioni strettamente indispensabili, e porre la massima attenzione in corrispondenza di argini dei fiumi ed evitare permanenze in locali come cantine, scantinati e luoghi interrati”.

Download in PDF©