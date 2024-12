MALTEMPO IN ABRUZZO: CODE IN A 25 PRESSO IL CASELLO DI SULMONA. DISAGI A PREZZA

SULMONA- Danni e disagi alla circolazione per il maltempo in Abruzzo. Notte di lavoro per i Vigili del fuoco di Sulmona (L’Aquila) e i volontari della protezione civile impegnati a Pratola Peligna (L’Aquila) nella rimozione di rami e alberi caduti. Disagi tra Pescostanzo e Campo di Giove (L’Aquila) dove la neve ha superato il metro di accumulo. È stata disposta la chiusura del Valico della Forchetta (1200 metri di quota) e della strada provinciale 12 Frentana che da Campo di Giove porta a Passo San Leonardo.

Rimangono percorribili le strade del paese e di collegamento a Sulmona. “In considerazione delle condizioni metereologiche, nelle prossime ore si raccomanda di limitare gli spostamenti e di mettersi in viaggio solo con mezzi muniti di pneumatici invernali o con catene a bordo, come prevede la normativa” avvisa il Comune di Campo di Giove che ha attivato il Coc. Circolazione a rilento anche sulla statale 17 dove le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione. Alcune auto in panne sull’Altopiano delle Cinquemiglia dove si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Si registrano code nei pressi del casello autostradale di Sulmona-Pratola Peligna sull’A25.

Nel territorio di Prezza (L’Aquila) un masso si è staccato dalla parete rocciosa che sovrasta la provinciale 52 Nolfese, strada di collegamento tra Sulmona e Campo di Fano, frazione di Prezza. Sul posto sono in corsi operazioni di messa in sicurezza, il sindaco, Marianna Scoccia, ha allertato la Provincia dell’Aquila per gli interventi di ripristino. Il traffico è rallentato, ma la strada non è stata chiusa.