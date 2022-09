MALTEMPO: IN ABRUZZO RAFFICHE DI VENTO FINO A 122 KM/H

PESCARA – Raffiche di vento di 122 chilometri orari a Silvi paese, di 119 chilometri orari al Rifugio Franchetti, sul Gran Sasso, di 116 chilometri orari a Città Sant’Angelo, di 108 chilometri a Chieti, di 107 chilometri a Pianella e fino a cento chilometri orari a Pescara e su tutta la costa.

Questi i dati registrati dalle stazioni meteorologiche dell’associazione Aq Caput Frigoris e analizzati dal meteorologo Giovanni De Palma.

“La fase peggiore è passata – dice all’ANSA l’esperto di AbruzzoMeteo, mentre in tutta la regione inizia la conta dei danni – Le temperature sono diminuite anche di 15 gradi, soprattutto sul versante adriatico. In poche ore c’è stato uno sbalzo notevole. La situazione è in miglioramento, pur con qualche annuvolamento residuo. Le condizioni miglioreranno, ma le temperature continueranno a mantenersi al di sotto delle medie stagionali. Con oggi – conclude De Palma – fa il suo ingresso il clima autunnale”.