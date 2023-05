MALTEMPO IN ABRUZZO: RISCHIO FRANE ED ESONDAZIONI, CODICE ROSSO PER FIUMI TAVO, FINO E FORO

PESCARA – Codice rosso e situazione di allarme dichiarato dal Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione civile lungo il fiume Saline in provincia di Pescara, e il fiume Foro, in provincia di Chieti. Situazione di preallarme lungo i fiumi Tavo e Fino, all’altezza di Loreto Aprutino, Fino e Picciano.

Ieri il codice rosso era scattato per i fiumi Pescara, Osento e dell’Alento.

A Penne si è reso necessario aprire la diga nella speranza di far fluire il grosso flusso d’acqua, e si sono registrati allagamenti, frane, alberi caduti, evacuazioni e strade chiuse con conseguenti disagi alla viabilità.

Nel bollettino diramato dal Centro funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile si invitano i Comuni “a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi”.

Ieri a Bucchianico, in provincia di Chieti, diverse famiglie sono state evacuate in via precauzionale da due edifici a causa di una frana.

Nel Comune di Chieti, a causa delle avverse condizioni meteo e delle intense precipitazioni è stata disposta in via precauzionale la chiusura al traffico veicolare e pedonale del ponte sul fiume Alento al km 0+877 della SP 9 Chieti-Filetto.

Nel Pescarese, squadre di Vigili del Fuoco del Comando di Pescara sono state impegnate in operazioni di rimozione e messa in sicurezza di alcuni alberi ad alto fusto caduti o danneggiati dalle avverse condizioni meteo verificatesi nella notte.

Gli interventi effettuati in particolare in via Pantini, via Scarfoglio e via Vespucci hanno consentito il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza delle aree limitrofe.

Nel pomeriggio parecchie richieste sono giunte alla sala operativa 115 dalla zona di Villa Celiera Penne Montebello e Vestea per rami ed e alberi caduti sulla sede stradale con piccole frane che hanno interessato alcune strade.

L’elicottero Drago dell’elinucleo di Pescara in rientro da una missione a Pesaro e Senigallia ha effettuato un sorvolo di monitoraggio sulla Provincia interessata da maggiori criticità.

A causa delle intense piogge in corso che hanno causato la piena del fiume sottostante il ponte situato al km 108,300 della SS81 “Piceno Aprutina” è stata temporaneamente chiusa al transito – in via precauzionale – la tratta stradale nel territorio comunale di Penne, in provincia di Pescara.

Il livello dell’acqua è arrivato a sfiorare ed allagare temporaneamente la sede stradale del ponte sulla SP 9 Chieti-Filetto: in via precauzionale è stata quindi disposta tempestivamente la chiusura della circolazione di veicoli e pedoni sul ponte, con deviazione della viabilità ordinaria sulla viabilità comunale e statale adiacente, in particolare sulla SC “Alento” e sulla SS649 “diramazione Fondo Valle Alento”.

Per oggi sulla regione Meteoabruzzo.it prevede condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci sparsi, più probabili nel Teramano e, nel corso della mattinata, anche lungo le aree costiere e collinari, dove non si escludono manifestazioni temporalesche.

Nel corso della giornata saranno possibili schiarite, tuttavia nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio i temporali tenderanno ad interessare le zone montuose, la Valle Peligna, la Marsica, l’Aquilano e l’Alto Sangro, mentre in serata e in nottata le precipitazioni torneranno ad interessare nuovamente le aree costiere e collinari con possibili temporali.

Una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni è prevista nel corso della giornata di giovedì.