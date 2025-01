MALTEMPO IN ARRIVO NELL’AQUILANO: VERTICE IN PREFETTURA PER PREDISPORRE CONTROMISURE

L’AQUILA – Alla presenza del Prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, si è tenuta questa mattina in Prefettura una riunione del Comitato Operativo per la Viabilità per effettuare un aggiornato punto di situazione in considerazione di eventuali situazioni di maltempo che le previsioni metereologiche lasciano supporre nella provincia aquilana nelle prossime ore.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti delle Forze di Polizia, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale e del C.O.A., dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile, dell’Amministrazione Provinciale, di Anas, di Strada dei Parchi e del Comune dell’Aquila con Polizia Municipale.

La Prefettura ha convocato la riunione allo scopo di consolidare il coordinamento delle procedure esistenti e garantire una risposta operativa, da parte di tutti gli enti preposti, sempre più incisiva ed efficace nell’eventualità si verifichino precipitazioni nevose e condizioni di maltempo che possano mettere a rischio la circolazione stradale nelle arterie esistenti sul territorio e la sicurezza in generale della collettività. La situazione resta costantemente monitorata e sotto controllo.