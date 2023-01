MALTEMPO: INFILTRAZIONI ACQUA DISTRETTI ASL PESCARA SUD E CERS CEPAGATTI

PESCARA – A seguito delle copiose piogge cadute nella Provincia di Pescara nelle giornate di venerdì 20 sabato 21 e domenica 22 gennaio si sono verificate alcune infiltrazioni presso i distretti di Pescara Sud – Via Rio Sparto e presso il Cers di Cepagatti.

Si precisa però nella nota della Asl: “Gli uffici dell’Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Manutentivi della ASL di Pescara si sono tempestivamente adoperati per sopralluoghi e controlli delle strutture. Si informa che in entrambe le sedi non ci sono state interruzioni di servizio. Per quanto concerne Via Rio Sparto Luigi Lauriola ha contattato la Ditta che ha eseguito i lavori presso la struttura richiedendo di intervenire con immediatezza per l’eliminazione dell’inconveniente, di relazionare in merito alle cause e di comunicare la risoluzione dell’inconveniente. Presso il CERS di Cepagatti le problematiche hanno interessato il secondo piano dell’edificio, attualmente vuoto, ed in attesa di interventi strutturali di rifacimento del tetto, già previsti al fine della realizzazione della nuova Casa di Comunità”.