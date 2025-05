MALTEMPO: INTENSA GRANDINATA A CAPITIGNANO, AUTOMOBILISTI BLOCCATI

L’AQUILA – Una intensa grandinata nell’Alta Valle Aterno oggi pomeriggio ha causato notevoli disagi alla viabilità, rendendo necessario l’intervento di operatori con i mezzi per liberare le strade e soccorrere gli automobilisti in difficoltà.

Nelle foto la situazione a Capitignano che nelle ultime, come buona parte dell’Aquilano, è alle prese con una forte ondata di maltempo.

Nei giorni scorsi è stata colpita anche la provincia di Chieti, dove è stato lanciato l’allarme per la vendemmia a rischio. Ancora in corso le valutazioni dei danni causati dalla grandine, “l’evento più temuto dagli imprenditori agricoli per la perdita dell’intero raccolto dopo un anno di lavoro”, ha sottolineato Coldiretti.

All’Aquila, sempre nel pomeriggio, un acquazzone ha mandato in tilt la circolazione nella zona est con strade allagate e automobili in panne. Decine le telefonate che sono arrivate ai vigili del fuoco del comando provinciale aquilano soprattutto dalle zone di Sant’Elia, Torretta, ma anche da Collesapone.