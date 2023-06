CHIETI – Un’intensa perturbazione sta interessando dalla notte l’Abruzzo e, in particolare, il versante adriatico, con violenti acquazzoni che si stanno abbattendo soprattutto sulle località costiere.

Tre fiumi sono sotto costante monitoraggio: si tratta del Sinello, nel Chietino, che ha superato la soglia di allarme ed è in codice rosso, del Sangro, sempre nel Chietino, e del Saline, nel Pescarese, per i quali è stato dichiarato il superamento della fase di preallarme – codice arancione. A Pescara e nell’entroterra piove intensamente dalla notte.

Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco per rami caduti, alberi pericolanti e auto impantanate. Al momento, fanno sapere dalla centrale operativa, tutte le squadre disponibili sono in azione.

Per oggi sull’Abruzzo il Centro funzionale della Protezione civile regionale aveva previsto criticità moderata – allerta arancione per rischio idraulico diffuso sul Bacino alto del Sangro e criticità ordinaria – allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali sulle restanti zone di allerta, raccomandando di attuare “servizi di monitoraggio su aree esposte a rischio di allagamenti e/o a fenomeni gravitativi, anche attraverso il presidio territoriale, e a mantenere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, a mettere in atto le attività necessarie alla mitigazione del rischio e a prestare particolare attenzione a sottopassaggi pedonali e veicolari nonché ad altro manufatto tendente a rapido allagamento”.

Gli esperti di AbruzzoMeteo.org per oggi prevedevano “condizioni iniziali di cielo da nuvoloso a coperto con rovesci diffusi, localmente a carattere temporalesco, specie lungo la fascia costiera e sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico, specie nel Pescarese e, in particolar modo, nel Chietino, con precipitazioni che, nel corso della mattinata, potranno risultare localmente di forte intensità. Rovesci sparsi anche nel Teramano e sulle zone interne della nostra regione, tuttavia meno frequenti ed intensi rispetto a i fenomeni attesi nel Chietino e nel Vastese in particolare. La tendenza è verso una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni ad iniziare dalle vicine Marche, dall’Aquilano e dal Teramano, specie dal tardo pomeriggio-sera, in estensione verso le restanti zone entro la serata-nottata.