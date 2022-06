MALTEMPO L’AQUILA: STRADE ALLAGATE E DISAGI ALLA VIABILITA’, GLI INTERVENTI

L’AQUILA – Diversi i disagi alla viabilità all’Aquila a seguito del forte temporale pomeridiano con strade allagate in centro e nelle frazioni.

Transennato in Via Pile, nei pressi dell’attività di ristorazione La Pecora Nera, il sottopassaggio che risulta allagato. Si attende il naturale drenaggio dell’acqua. Non verrà riaperto fino a domani.

Interruzione della viabilità anche in Via Pratelle di Vetoio dove è caduto un muro di contenimento. Strada che resterà chiusa fino a domani.

Altri interventi dei Vigili Urbani ci sono stati a seguito del salto di zolle d’asfalto procurato da abbondanti piogge, sia in Via Madonna di Pettino che, in Via Fortebraccio, dove l’allagamento avrebbe interessato anche un’attività commerciale.

Disagi anche a Coppito dove diverse strade e abitazioni private sono state invase da un fiume d’acqua (nella foto il parcheggio del ristorante Da Pedro).