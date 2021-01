MALTEMPO L’AQUILA, BLACKOUT IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA’

L’AQUILA – Blackout elettrico all’Aquila oggi pomeriggio in diverse zone della città. Tante le segnalazioni che continuano arrivare anche se in molti casi la situazione è tornata alla normalità dopo qualche minuto.

In città continua a nevicare e gran parte della provincia questa mattina si è svegliata sotto una fitta coltre. Nel pomeriggio, come da previsioni 3Bmeteo, fenomeni in intensificazione, specie nella zona occidentale.

In particolare, nelle prossime ore, sono previsti 9.1cm, mentre la temperatura massima registrata nel corso della giornata sarà di 1.3°C, la minima di -1°C.

In aggiornamento

