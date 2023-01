MALTEMPO L’AQUILA: DUE VIE CHIUSE PER ALLAGAMENTI, PROSEGUE ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO

L’AQUILA – Prosegue l’attività di monitoraggio e di presidio del territorio dell’Aquila da parte del personale del Comune, impegnato a fronteggiare l’emergenza. Ciò, per via del perdurare delle precipitazioni e del conseguente innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua.

I controlli e le operazioni condotte da addette e addetti della Protezione civile, delle Opere pubbliche, della Polizia municipale e degli altri settori interessati dell’amministrazione comunale, hanno portato alla temporanea chiusura al transito delle auto e dei pedoni di via del campo-via del mulino a Monticchio (ciclabile dal lato della stessa frazione) e via Vaccarito a Pagliare di Sassa per allagamenti.

“Lo sforzo del nostro personale, delle forze dell’ordine e di soccorso è massimo –assicurano in una nota il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alla Protezione civile, Fabrizio Taranta – ma è fondamentale la collaborazione di tutti i cittadini. In questo senso, si raccomanda nuovamente di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari, di usare la massima prudenza e di evitare le zone a rischio allagamenti. Inoltre, non sostare per alcun motivo lungo gli argini o i ponti: nessun selfie e post valgono la sicurezza della propria incolumità”.

Il sindaco Biondi e l’assessore Taranta hanno nuovamente ringraziato le associazioni di volontariato di protezione civile che stanno operando senza sosta per il presidio dei corsi d’acqua.