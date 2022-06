MALTEMPO L’AQUILA, IN CORSO DIVERSI INTERVENTI VIGILI DEL FUOCO NELLE FRAZIONI

L’AQUILA – Diversi gli interventi dei Vigili del fuoco nelle frazioni aquilane a seguito del violento temporale.

In particolare una squadra è ancora sul posto a Tempera, a seguito di uno smottamento stradale, nei pressi di una pasticceria. Molte sono state le chiamate per allagamenti di abitazioni, soprattutto a Pizzoli e Arischia, interventi risolti come normale amministrazione.

Diverse operazioni sono ancora in corso. Al momento non si segnalano danni gravi.

Per i prossimi giorni, secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it secondo cui nei prossimi giorni l’anticiclone Scipione diventerà sempre più forte.

Le temperature cominceranno un’escalation che avrà il suo picco nelle giornate di Giovedì 16 e Venerdì 17 quando al Centro-Nord si potranno raggiungere 35/36°C all’ombra a Milano e Firenze, 34°C a Roma, Bologna, Padova, Mantova e 37/38°C nelle zone interne della Sardegna.

Il sud invece sarà leggermente più fresco, con punte massime dei 32°C.

Nei prossimi giorni, infatti, Scipione salirà dal Marocco e punterà su Spagna e Francia, per poi piegare verso l’Italia. Questa dinamica farà sì che la parte più orientale del nostro Paese e il Sud verranno soltanto accarezzati dall’anticiclone e su tutta la fascia adriatica centro-meridionale e sul resto delle regioni meridionali, la ventilazione dai quadranti settentrionali, che scorrerà sul bordo orientale, mitigherà il gran caldo.

Per contro si registreranno, nelle ore più calde, temporali di calore, dapprima sulle Alpi centro-orientali (in prima linea il Trentino Alto Adige), poi anche sui rilievi centrali tra Abruzzo e Molise e infine, localmente, quelli meridionali.

Nel dettaglio:

– Martedì 14. Al nord: nubi sparse al mattino, poi tanto sole. Al centro: sole, ma con qualche temporale pomeridiano sui monti abruzzesi e laziali. Al sud: soleggiato.

– Mercoledì 15. Al nord: temporali pomeridiani sulle Alpi centro-orientali. Al centro: sole e caldo. Al sud: bel tempo.

– Giovedì 16. Al nord: sole e caldo al massimo. Al centro: in prevalenza soleggiato. Al sud: cielo sereno o poco nuvoloso.

Tendenza: ancora anticiclone Scipione sull’Italia almeno fino a tutto il weekend.