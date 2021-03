MALTEMPO, LUNGHE CODE E AUTO FUORI STRADA: RITARDI NELLA CONSEGNA VACCINI IN CENTRO ABRUZZO

SULMONA – Auto fuori strada, Tir di traverso e ss 17 bloccata con lunghe code fino al casello autostradale di Pratola Peligna rimasto chiuso senza preavviso per un po’ di tempo: sono bastati pochi centimetri di neve per mandare in tilt la viabilità del Centro Abruzzo in particolare in Valle Peligna.

Caos e disagi anche in autostrada dove questa mattina il camion che trasportava il vaccino Pfizer destinato agli operatori sanitari e agli over 80 è rimasto bloccato, provocando ritardi sulla consegna. Un tir è uscito fuori strada sulla Tiburtina tra Corfinio e Raiano con i Carabinieri che hanno deviato il traffico verso Pratola Peligna.

In particolare è stato il tratto della statale 17 che collega Sulmona a Pratola Peligna a provocare le più importanti criticità. Problemi e disagi si sono verificati anche per raggiungere il drive in dell’Incoronata a Sulmona, dove era prevista la consueta seduta per la somministrazione dei tamponi. Il personale dell’Arma che presidia le tende del pre triage è prontamente intervenuto per limitare al minimo tutti i problemi. Problemi si sono verificati anche per raggiungere la Valle del Sagittario verso Scanno.

