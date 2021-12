MALTEMPO, MEZZO ABRUZZO SOTTO LA NEVE: QUALCHE DISAGIO REGISTRATO SULLA A24

L’AQUILA – Le previsioni stavolta sono state rispettate e da ieri sera la neve ha iniziato a cadere un po’ in tutto l’Abruzzo, coprendo strade, piazze e marciapiedi. Nessun disagio registrato nella notte, qualcuno sull’A24, dove nel tratto che va da Colledara, in provincia di Teramo, a Valle del Salto, in provincia dell’Aquila, è vietato l’ingresso a mezzi con peso superiore ai 75 quintali.

Sempre sulla A24, alcuni lettori hanno segnalato ad AbruzzoWeb rallentamenti in prossimità di Assergi e dopo il traforo, in direzione Teramo, con “5 centimetri di neve nella corsia di emergenza e ghiaccio dove si dovrebbe passare”.

“I pullman procedono molto lentamente. Sul viadotto dove da ore non è passato uno spazzaneve in quanto è un tratto in discesa sull’altra carreggiata direzione L’Aquila stanno invece passando”, dicono.

Strada dei Parchi ha intanto fatto sapere che “grazie alla flotta antineve, costantemente all’opera anche in codice giallo, le due autostrade sono rimaste sempre percorribili, ma il codice rosso, che implica il filtraggio dei mezzi pesanti da parte delle Forze dell’Ordine su tutti i caselli interessati, ha provocato alcuni rallentamenti in entrata sulle autostrade”.

“Come stabilito dal Piano neve operativo, condiviso con la polizia Stradale e con le prefetture territorialmente competenti e in funzione dell’effettiva evoluzione dei fenomeni nevosi, potrebbero essere attivati altri provvedimenti di regolazione del traffico con il fermo dinamico dei mezzi superiori a 7,5 tonnellate ed il loro accumulo”, si legge nella nota.

Strada dei Parchi consiglia intanto ai viaggiatori “di mettersi in viaggio sulle autostrade A24 ed A25 solo dopo essersi informati sulle effettive situazioni metereologiche in corso e sulle reali condizioni della circolazione in autostrada” e raccomanda prudenza ai conducenti, invitandoli ad adottare particolari misure precauzionali come: dotare il veicolo di catene a bordo o di pneumatici da neve; partire con piccoli generi di conforto a bordo in particolare se si viaggia con bambini; non ingombrare la corsia di emergenza e favorire il passaggio dei mezzi operativi e di soccorso;

adeguare lo stile di guida alle condizioni della strada e mantenere opportune distanze di sicurezza dai mezzi che precedono; porre la massima attenzione ai messaggi dei cartelli a messaggio variabile; ascoltare Isoradio (103.3), RTL 102.5 o altre emittenti dedicate per gli aggiornamenti sulla effettiva evoluzione dei fenomeni meteorologici, al fine di poter scegliere eventuali percorsi alternativi; visitare il canale Twitter @viabilitasdp e Facebook di Strada dei Parchi per aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni meteo e viabilità delle autostrade A24-A25.

Nei centri abitati abruzzesi, infine, non si segnalano disagi particolari e sono diverse le persone che hanno deciso di postare sui social le fotografie dei propri giardini o delle vie sotto casa ricoperte di bianco.

Come si legge sul portale Abruzzometeo.org: la quota neve che scenderà nel corso della giornata. Previste nevicate anche nel pomeriggio, nell’Aquilano, nel Teramano e nel Pescarese al di sopra di 500-600 metri, in graduale calo intorno ai 300-500 metri entro il pomeriggio – sera.

Da stasera, graduale attenuazione dei fenomeni dal Teramano e dall’alto Aquilano, in estensione verso le restanti zone entro la notte e le prime ore di domenica.

Domani ampie schiarite, ma con residui annuvolamenti sul versante adriatico e gelate diffuse.

Temperature in ulteriore diminuzione nella tarda mattinata e nel corso della serata.