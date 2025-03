MALTEMPO MONTESILVANO: GRUPPO PETTINARI, “COMUNE AUMENTA TARI MA NESSUNO SI OCCUPA DI IGIENE URBANA”

MONTESILVANO – “È triste constatare che mentre il Comune di Montesilvano aumenta la Tari ogni anno chi si dovrebbe occupare dell’igiene urbana continua a rendere un servizio molto discutibile”.

Così, in una nota, Domenico Pettinari, Michele Cavaliere, Ilenia Di Matino e Donato Spagnoli, rispettivamente presidente del Movimento Politico “Pettinari per l’Abruzzo” e coordinatori di Montesilvano dopo aver effettuato un sopralluogo in città, alle prese con il maltempo da giorni come il resto dei centri lungo la costa.

Nel report spiegano: “Tratto di via Aldo Moro chiuso per allagamento. Nel pomeriggio di giovedì 26 marzo, a causa delle intense precipitazioni, il tratto di via Aldo Moro compreso tra via Inghilterra e via Ungheria è stato chiuso al traffico perché la sede stradale era allagata”.

“Tale inconveniente ha inevitabilmente causato disagi alla circolazione stradale e ha tenuto impegnate per diverse ore le due pattuglie della Polizia Locale che hanno presidiato gli estremi dell’interruzione. Purtroppo nonostante non sia una novità che il tratto di via Aldo Moro in corrispondenza di via Verga si allaga i tombini presenti non vengono puliti regolarmente”.

“Come si vede dalle foto – aggiungono – durante le ore di interruzione, il tombino situato proprio all’altezza di via Verga è stato sollevato ed è stata tolta la zolla di terra con l’erba che vi era cresciuta. Dopodiché l’acqua è iniziata a defluire. Invece, il tombino posto poche decine di metri più a sud fino a questa mattina presentava ancora un ristagno di acqua perché completamente occluso”.