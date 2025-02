MALTEMPO, NEL TERAMANO ALBERI CADUTI E SOTTOPASSI ALLAGATI

TERAMO – Numerosi interventi dei vigili del fuoco di Teramo per gestire le criticità causate dall’ondata di maltempo che oggi si è abbattuta sull’Abruzzo.

Abbondanti nubifragi hanno interessato i comuni della zona costiera e in particolare i comuni di Giulianova, Roseto degli Abruzzi e Pineto (Teramo). In particolare, i vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto degli Abruzzi sono intervenuti nel sottopasso ferroviario di Scerne di Pineto, invaso da circa due metri d’acqua, per soccorrere l’autista di un camion rimasto bloccato nell’acqua alta. Successivamente sono stati impegnati in diversi interventi per smottamenti di terreno e per prosciugare scantinati ed autorimesse invasi dall’acqua. Una squadra del comando di Teramo è intervenuta in un asilo nido del capoluogo per rimuovere un albero che si è abbattuto sull’edificio scolastico.

A Sant’Omero, invece, i vigili del fuoco di Nereto hanno effettuato un intervento di messa in sicurezza del muro in blocchi di cemento a secco per il contenimento di una scarpata del giardino di un condominio. Per fornire una efficace risposta all’emergenza in atto sono stati impegnati tutti i vigili del fuoco in servizio operativo, sia della sede centrale sia dei distaccamenti di Roseto degli Abruzzi e Nereto e sono stati richiamati in servizio alcuni vigili del fuoco in turno libero.