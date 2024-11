MALTEMPO NELL’AQUILANO: RIUNIONE COV IN PREFETTURA, “SITUAZIONE COSTANTEMENTE MONITORATA”

L’AQUILA – “Nel corso della riunione è emerso che le maggiori criticità si sono verificate sulla SS17 nel tratto compreso tra Sulmona e Castel Di Sangro dove è stato attivato l’intervento delle Forze dell’Ordine per il filtraggio dei mezzi pesanti”. E ancora, “in ogni caso, pur se le previsioni indicano, per le prossime ore, una presumibile diminuzione delle precipitazioni nevose, la situazione è costantemente monitorata e sotto controllo”.

È quanto si legge in una nota della Prefettura al termine della riunione del Comitato Operativo per la Viabilità per effettuare un aggiornato punto di situazione in considerazione delle precipitazioni nevose che hanno interessato, nel corso della nottata e nella mattinata il territorio provinciale.

Di seguito la nota completa.

Alla riunione hanno partecipato i rappresentanti delle Forze di Polizia, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, della Polizia Stradale, dell’Amministrazione Provinciale, di Anas e di Autostrada dei Parchi.

La Prefettura ha convocato la riunione per rafforzare il coordinamento delle procedure esistenti e garantire una risposta operativa, da parte di tutti gli enti preposti, sempre più incisiva ed efficace anche in caso di ulteriori precipitazioni nevose, al fine di garantire la fluidità del traffico ed evitare al massimo i disagi alla circolazione.

Attualmente, sulla predetta statale, sebbene il traffico sia rallentato la circolazione risulta regolare, come pure sul resto della viabilità statale dove tutti i mezzi di emergenza sono in azione.

Riguardo alla situazione sulla rete autostradale, dove le precipitazioni nevose si sono verificate a partire dalle ore 4 circa del mattino, sono in corso le operazioni di pulizia del manto stradale soprattutto nei tratti autostradali compresi tra Magliano dei Marsi e Cocullo e nel tratto Assergi – Tornimparte, laddove è presente una quantità maggiore di nevischio.

Per quanto riguarda la viabilità provinciale il rappresentante dell’Amministrazione provinciale ha riferito sono state chiuse al transito la SP 17 tra il Km18/200 fino al Km 59, la SP 97 e la SP 80 nel tratto di Vado di Sole e che tali tratti di strada saranno chiusi presumibilmente fino a domattina.

Relativamente al Comune dell’Aquila la situazione risulta monitorata e sotto controllo, con particolare riguardo alle frazioni di Aragno e di Arischia ove i mezzi spargisale sono passati ripetutamente in vista di possibili gelate nelle ore notturne.

In ogni caso, pur se le previsioni indicano, per le prossime ore, una presumibile diminuzione delle precipitazioni nevose, la situazione è costantemente monitorata e sotto controllo.