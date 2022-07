MALTEMPO: NUBIFRAGI E GRANDINATE IN ABRUZZO, DISAGI E DANNI

PESCARA – Violenti nubifragi, in alcuni casi accompagnati da vento e grandine, anche di grandi dimensioni, sono in atto in Abruzzo, in particolare sul versante orientale, da Pescara a Chieti e a Teramo (nella foto Lanciano).

Ovunque si registrano disagi e danni. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco per allagamenti, tetti danneggiati e alberi caduti o pericolanti.

In molti casi si registrano strade impraticabili e traffico in tilt, con gli automobilisti che, memori della violenta grandinata che nel luglio del 2019 provocò feriti e danneggiò migliaia di automobili, hanno preso d’assalto sottopassi e tettoie. Oggi la grandine, insieme al forte vento, ha creato problemi soprattutto a Teramo e nei centri attorno al capoluogo, dove si registrano danni ai veicoli e alle abitazioni.

“Si tratta di temporali dovuti al cedimento dell’anticiclone africano e all’arrivo di masse di aria umida di origine atlantica – spiega Giovanni De Palma di AbruzzoMeteo – Questo mix ha fatto sì che si accendesse l’instabilità. Instabilità che, localmente, ha generato fenomeni intensi. Andremo avanti così fino a questa notte. Domani torna il bel tempo, ma nel pomeriggio ci saranno addensamenti nelle aree interne, con qualche acquazzone sulle zone montuose”.

A Pescara – oggi classificata con bollino “rosso” per il quarto giorno consecutivo secondo il Bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute – la temperatura, con la pioggia, è rapidamente scesa da 32 a 25 gradi. La Protezione civile regionale, nel bollettino odierno, parlava di “Ordinaria criticità per rischio Idrogeologico temporali – Allerta gialla”.