MALTEMPO, PEGGIORAMENTO IN ATTO SULL’ABRUZZO: VENTI FORTI, PIOGGE E TEMPORALI

L’AQUILA – Nuovo peggioramento in atto in Abruzzo, con venti forti, piogge e temporali.

Come si legge sul portale 3bmeteo, maggiormente coinvolto sarà l’Abruzzo occidentale, con precipitazioni sparse, nevose dai 900/1100m di quota. Nubi irregolari sui versanti adriatici con confinamento della precipitazioni dai settori appenninici verso le Marche. Temperature senza variazioni rilevanti. Venti di Scirocco sulle coste, tesi sui mari i quali risulteranno molto mossi.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, allerta gialla in 13 regioni, dal Veneto alla Sicilia.

Download in PDF©