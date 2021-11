PESCARA – Continuano a registrarsi disagi in Abruzzo a causa del maltempo.

Questa mattina, a Pescara, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Monte Bove a causa della caduta di un grande pino su 3 auto e uno scooter in sosta. I vigili hanno provveduto a liberare i mezzi coinvolti e la strada. Nessuna persona è rimasta coinvolta.