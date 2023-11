MALTEMPO PESCARA: DA DOMANI PARCHI, RISERVE E AREE VERDE CHIUSI  

PESCARA – Tutti i parchi e giardini pubblici di Pescara, insieme alla Riserva regionale Pineta Dannunziana, rimarranno chiusi da domani a causa delle avverse condizioni meteorologiche, comunicate oggi dal Centro funzionale della Regione Abruzzo.

Lo annuncia in una nota l’assessore Gianni Santilli aggiungendo che le aree verdi rimarranno inaccessibili fino a cessate esigenze, come si legge nell’ordinanza del Comune firmata oggi dal sindaco Carlo Masci.

Per quanto riguarda invece la Riserva naturale statale Santa Filomena e la Pinetina di Vallelunga la chiusura si protrarrà fino al 30 novembre per consentire al Raggruppamento carabinieri Biodiversità di continuare le verifiche sulle conseguenze del maltempo e di intervenire sulle piante schiantate e su quelle che necessitano della messa in sicurezza.

Per la giornata di domani è prevista criticità ordinaria/allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali su Abru-A (bacini Tordino Vomano), Abru-C (bacino del Pescara) e Abru-d2 (bacino basso del Sangro).