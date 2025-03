PESCARA – Dopo la forte ondata di maltempo che ha creato numerosi disagi a Pescara, dove la grande quantità di acqua ha portato al superamento degli argini del fiume, sono state firmate stasera le ordinanze per la chiusura del Centro operativo comunale (Coc), alle ore 19:30, e per la riapertura delle golene.

“Allo stato attuale”, si legge in una nota del Comune, “non vi sono più in atto situazioni di criticità che non possano essere gestite con ordinari interventi sul territorio e che pertanto l’emergenza può considerarsi conclusa”.

Resta comunque attiva l’attività di sorveglianza del Gruppo comunale di protezione civile nell’area delle golene e nei sottopassi della città.