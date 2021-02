PESCARA, RIUNIONE TECNICA SU MALTEMPO E SCREENING COVID

PESCARA – “L’amministrazione comunale non intende farsi trovare impreparata rispetto ai possibili effetti della preannunciata ondata di maltempo che nelle prossime ore interesserà anche la città di Pescara, con temperature molto rigide e nevicate anche a bassa quota”.

A questo scopo si è tenuta questa mattina una riunione tecnico-organizzativa in Comune, alla quale hanno partecipato l’assessore alla Protezione Civile Eugenio Seccia, i dirigenti e responsabili della strutture comunali di Protezione Civile e della viabilità, il comandante della polizia Municipale, Danilo Palestini, oltre ai rappresentanti di Ambiente Spa.

È stato stabilito che il livello operativo in via prioritaria dovrà garantire:

– che Ambiente Spa intervenga tempestivamente, se necessario, affinché gli ingressi dell’ospedale e delle strutture di pubblico servizio siano sempre liberi e fruibili per i mezzi di soccorso e per i mezzi autorizzati;

– che in via particolare sia monitorata la situazione nelle zone collinari della città, ossia nell’area dei Colli e a San Silvestro;

– che ancora Ambiente Spa si faccia trovare pronta con i mezzi spargisale per contrastare la formazione di ghiaccio determinato dal forte abbassamento delle temperature già in atto da qualche ora;

– che la Protezione Civile comunale allerti le ditte iscritte all’elenco per il Piano neve.

Sul fronte pandemia da Covid 19 si è fatto il punto sullo screening di massa che si articolerà nel fine settimana presso la struttura di Pescara Portanuova e al centro PescaraFiere; in quest’ultima location verranno eseguiti i tamponi (test rapidi) su studenti di scuola media di primo grado. Alla stazione di Portanuova continuerà invece lo screening di massa per la cittadinanza, in base alle prenotazioni riaperte e acquisite tramite il sito del Comune.

“È notizia di questa mattina – ha detto l’assessore Eugenio Seccia – che allestiremo linee aggiuntive a Portanuova. Questo ci ha permesso di riaprire le prenotazioni on line: ci saranno 2 linee in più sabato mattina (da 3 a 5), una in più il pomeriggio (da 3 a 4) sia sabato che domenica; siamo a lavoro per reperire altri operatori sanitari per ampliare l’offerta anche di pomeriggio”.

