MALTEMPO: PIANO NEVE A L’AQUILA, IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

L’AQUILA . Sono iniziate alle 4 stamani e proseguono senza sosta le operazioni del Piano neve del Comune dell’Aquila, per sgomberare le strade e spargere il sale per prevenire le formazioni di ghiaccio, dopo l’abbondante nevicata che ha interessato il territorio comunale da ieri notte e fino a stamani.

Sono in funzione 12 mezzi comunali, che hanno lavorato e stanno lavorando per garantire la viabilità a cominciare dalle strade che portano all’ospedale, alle case di cura, agli edifici pubblici e alle scuole, la cui attività didattica è stata oggi sospesa per effetto dell’ordinanza emessa alle prime luci dell’alba di oggi. Gli interventi andranno avanti fino a quando sarà necessario, seguendo le disposizioni del Piano neve gestito dal settore Opere pubbliche https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_465172_0_3.html .

Tredici mezzi delle ditte private, che affiancano la struttura comunale, stanno ancora sgomberando la neve nelle frazioni; in quelle più alte il manto ha superato i 30 centimetri.

Il sindaco Pierluigi Biondi raccomanda la massima prudenza nella circolazione, limitando l’uso dell’auto privata allo stretto indispensabile fino a cessata emergenza e invitando a seguire le prescrizioni della Protezione civile comunale, riassunte in questo video https://www.youtube.com/watch?v=rCAKHAhkG5k.

È in funzione la sala operativa del Comune nella sede di via Ulisse Nurzia, recapiti telefonici 0862.314635 oppure 0862.645632, e mail [email protected]