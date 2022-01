MALTEMPO, PIANO NEVE CHIETI: “PRONTO A SCATTARE COORDINAMENTO UOMINI E MEZZI”

CHIETI – Si riattiva il coordinamento fra Comune, Formula Ambiente, Polizia Municipale e associazioni di protezione civile in vista dell’arrivo di una nuova perturbazione, che nella notte fra domenica 9 e lunedì 10 gennaio potrebbe portare anche precipitazioni nevose sull’Abruzzo, oltre a un ulteriore calo delle temperature.

“Abbiamo un Piano neve già rodato e pronto ad attivarsi con le azioni di messa in sicurezza delle strade”, spiegano il sindaco Diego Ferrara e l’assessore all’Ambiente, Chiara Zappalorto che questa mattina in Comune hanno incontrato le associazioni di Protezione Civile.

“Qualora le precipitazioni nevose dovessero essere importanti e interessare anche la nostra città, torna prioritaria la raccomandazione di fare la massima attenzione negli spostamenti, limitandoli a quelli necessari, dando priorità alla mobilità attraverso i mezzi pubblici, o in auto ma con le gomme termiche o pneumatici da neve. Com’è noto il territorio della città è diviso in zone, perché i mezzi spazzaneve, spargisale e pubblici, possano operare in sicurezza, è una divisione che ha funzionato e che con la collaborazione della Polizia Municipale e delle altre forze dell’ordine impegnate in caso di maltempo, ha come priorità la sicurezza dei cittadini. In caso di neve, il piano prevede di avere quali riferimenti il Coc, la Polizia Municipale e Formula Ambiente per le segnalazioni e le richieste di intervento”.

“Resta anche l’intesa con la Panoramica, già allertata sulle previsioni in arrivo dalla Protezione civile, che supporterà con le linee principali la popolazione cittadina che avrà esigenza di spostarsi all’interno della città e verso l’area circostante”, concludono.