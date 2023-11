MALTEMPO: PIOGGIA INCESSANTE, IL COMUNE DI PESCARA ATTIVA IL COC

PESCARA – Il Comune di Pescara ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) per far fronte all’emergenza maltempo che si sta abbattendo sulla città, dove piove incessantemente da ieri, con conseguenti disagi ed allagamenti.

Il numero del Coc, per segnalare eventuali emergenze, è 085.4283400.

Tutti gli operai del Comune, con gli agenti della Polizia Locale, i volontari della Protezione Civile e il personale operativo delle società partecipate, fa sapere Palazzo di Città, sono in strada dalla scorsa notte per risolvere le situazioni critiche.

Il Comune ha chiesto altre idrovore alla Protezione Civile regionale da attivare nel caso un cui la pioggia dovesse aumentare.

Al momento sono chiuse al traffico alcune strade: via della Bonifica in direzione Nord – Sud (da via Pantini fino all’ingresso del parco) per il crollo di un albero; transennata e chiusa via Tibullo; stop alle auto nel tratto finale di via Spaventa (fino a via D’Avalos).

“Siamo in campo per ogni emergenza, anche se le precipitazioni sono talmente abbondanti che ci vorranno diverse ore per tornare alla normalità”, dice il sindaco, Carlo Masci.