MALTEMPO, PROTEZIONE CIVILE: “CENTRO ITALIA A RISCHIO NELLE PROSSIME 24 ORE”

L’AQUILA – Grande attenzione da parte del Dipartimento di Protezione Civile per la perturbazione che, nelle prossime 24 ore, colpirà le regioni del centro Italia, “Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna dove si avranno più o meno gli stessi fenomeni che oggi hanno interessato il nord: forte pioggia e raffiche di vento”.

“Nord, dove le condizioni di maltempo permarranno comunque anche nelle prossime ore”, fanno presente le stesse fonti.

La riunione – in corso nella sede di Via Vitorchiano, a Roma – è servita a “serve a fare il punto e a fare in modo che si predispongano possibili misure precauzionali”, fanno sapere all’AGI fonti di Protezione Civile.

Alla riunione sull’emergenza maltempo hanno partecipato – oltre al capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio che presiede l’unità di crisi – i direttori di protezione civile regionale o gli assessori, i vigili del fuoco e il comando operativo di vertici interforze.