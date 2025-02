MALTEMPO: RIAPERTA AL TRAFFICO LA STATALE 487 “DI CARAMANICO TERME” A PACENTRO

L’AQUILA – Completato lo sgombero neve: il traffico è nuovamente regolare sulla strada statale 487 “di Caramanico Terme” tra Sant’Eufemia a Maiella (Pescara) e Pacentro (L’Aquila).

Il personale e i mezzi sgombraneve Anas si sono messi al lavoro per la pulizia del piano viabile e per ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni di piena sicurezza per la circolazione stradale.