MALTEMPO: RIAPERTO IL PONTE DI CASTELNUOVO AL VOMANO

TERAMO – All’esito del sopralluogo effettuato questa mattina alle 7.30 dai tecnici della Provincia alla presenza dei sindaci di Cellino Attanasio e Castellalto, il ponte di Castelnuovo Vomano è stato riaperto al traffico. Nell’occasione la Provincia raccomanda di rispettare il limite di peso in vigore da mesi. E’ ancora chiusa, invece, al momento, la provinciale 1 nel tratto di innesto fra Controguerra e Pagliare del Tronto.

Ieri sera il fiume ha esondato erodendo parte della corsia. I tecnici stanno valutando la possibilità di riaprire a senso unico alternato ma per ora rimane interdetta al traffico. La Provincia è in contatto con il Genio Civile – competente sugli alvei fluviali – per concordare un intervento di ripristino.