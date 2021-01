L’AQUILA – A causa del perdurare della pioggia e del maltempo, domani, lunedì 25 gennaio, non potranno partire i lavori per la sistemazione della bretella di accesso al casello dell’Aquila Ovest dalla strada statale 80, non essendo possibile realizzare la segnaletica a terra.

L’intervento è rinviato a quando le condizioni meteorologiche lo consentiranno. Pertanto, domani l’ingresso al e l’uscita dal casello in questione saranno consentiti ancora unicamente dalla statale 80.

