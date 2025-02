MALTEMPO ROSETO: “FDI ATTACCA SINDACO MA STESSA EMERGENZA NELLA PESCARA A GUIDA CENTRODESTRA”

ROSETO DEGLI ABRUZZI– “Il Circolo di Fratelli d’Italia di Roseto degli Abruzzi, preso dalla smania di fare polemiche strumentali, ci regala un altro ‘prezioso’ insegnamento: l’emergenza maltempo ha una lettura e delle responsabilità diverse a seconda di chi amministra il territorio in cui avviene. Colpa dell’Amministrazione comunale a Roseto degli Abruzzi, colpa delle piogge troppo abbondanti e del territorio fragile nelle città amministrate dal centrodestra”.

Con queste parole i consiglieri comunali Simona Di Felice e Vincenzo Addazii e il coordinatore di “Per Nugnes Sindaco” Andrea Marziani rispondono alle accuse lanciate da Fdi Roseto nei confronti dell’Amministrazione guidata dal sindaco Mario Nugnes.

“L’ondata improvvisa di maltempo che sabato ha interessato il nostro territorio ha riguardato, purtroppo, tutta la costa abruzzese con danni e allagamenti praticamente in ogni Comune – affermano in una nota Di Felice, Addazii e Marziani – Purtroppo, il nostro è un territorio fragile ed è difficile per le amministrazioni locali riuscire a gestire capillarmente, viste le scarse risorse a disposizione, questi eventi meteo. Una situazione che accomuna tanti Comuni con i Ssndaci in prima linea per cercare di far fronte alle emergenze, a prescindere dal colore politico”.

“In una tale situazione ‘bipartisan’, Fdi Roseto ha ben pensato di dare vita all’ennesima polemica senza senso e senza accorgersi che, nelle stesse ore, il sindaco di Pescara Carlo Masci, che guida una giunta di centrodestra e quindi retta anche da Fratelli d’Italia, ha risposto alle polemiche utilizzando gli stessi concetti espressi dal primo cittadino di Roseto Mario Nugnes. Chissà se i rappresentanti rosetani di Fdi si sono sentiti chiamati in causa leggendo le parole del sindaco di Pescara?”, si chiedono sarcasticamente Di Felice, Addazii e Marziani.

“Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine a tutti coloro che, durante l’intera giornata di sabato, hanno instancabilmente lavorato sotto la pioggia battente per fronteggiare l’emergenza. Un ringraziamento speciale va ai dipendenti comunali e ai volontari, coordinati dal sindaco Mario Nugnes, il quale, contrariamente a quanto affermato da alcuni, è stato presente sul territorio in prima persona, dimostrando la sua vicinanza ai cittadini – concludono – Questa è la politica del fare, che in momenti come questi dovrebbe vedere tutte le forze politiche collaborare unite per il bene della nostra città. Purtroppo, mentre alcuni erano impegnati sul campo, altri hanno preferito dedicare il loro tempo a scrivere inutili comunicati polemici, comodamente seduti al caldo delle proprie abitazioni”.