MALTEMPO, SINDACO AMATRICE: “QUI SITUAZIONE DISASTROSA, UN METRO DI NEVE”

AMATRICE – “La situazione qui è disastrosa, in tre-quattro ore è caduto un metro di neve. In questo momento stiamo cercando di aprire le strade, ho allertato la Protezione Civile e sta arrivando una colonna mobile per dare una mano”.

È quanto afferma il sindaco di Amatrice (Rieti), Giorgio Cortellesi, in merito all’ondata di maltempo che ha colpito il Reatino dalla notte scorsa.

“Questa mattina – ha detto il primo cittadino del comune colpito dal sisma del 2016 – c’erano problemi anche sulla statale ora sono le strade delle frazioni a presentare ancora problemi perché essendo un quantitativo enorme di neve servono le turbine per spostarla ai bordi”.

E la gente di Amatrice, già costretta in situazioni abitative alternative, come sta? “Un quantitativo tanto grande di neve in così poco tempo, evidentemente, ci ha messo in difficoltà”.