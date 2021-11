ROMA – Temporali e venti forti al centro sud, allerta arancione per la Calabria e la Campania, nevicate a 700-900 metri nel centro Italia e in Sardegna.

È quanto prevede il bollettino della Protezione civile.

Dalla tarda serata di oggi si prevedono venti di burrasca dalla Sardegna, in rapida estensione anche a Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia centro-meridionale. Attese forti mareggiate.

Si prevedono, inoltre, nevicate al di sopra dei 700-900 metri su Sardegna, Umbria, Lazio orientale e meridionale, Abruzzo e Molise, specialmente nella prima parte della giornata di domani.

Piogge e temporali su Campania, Basilicata e Calabria e anche sulla Sicilia.

Sulla base delle previsioni domani è prevista allerta arancione sulla Campania tirrenica e su buona parte della Calabria occidentale. Allerta gialla in Sicilia, sulla Sardegna centro-occidentale, in Basilicata, sui restanti settori di Campania e Calabria, su tutto il territorio di Lazio, Molise ed Umbria e in Abruzzo.